75 مؤسسة تشارك في معرضي «التعليم الدولي» و«الوطني للتوظيف»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 19 حتى 21 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الـ23 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة السابعة عشرة من معرض «التعليم الدولي 2021» بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

برامج

ويقدم معرض التعليم الدولي - الحدث الرائد في المنطقة والمتخصص في التعليم العالي والدراسات العليا والتدريب والذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.. المئات من أحدث برامج التعليم ومجموعة كبيرة من الخيارات التعلم من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس التجارية والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري من مختلف دول العالم ومن أبرزها الإمارات وماليزيا والهند والمملكة المتحدة، كما يستقطب المعرض في دورته الحالية العديد من الأجنحة التعليمية العالمية المميزة من أهمها معرض «كارير أوتساف» أكبر حدث للتعليم العالي والإرشاد المهني في جمهورية الهند.

فرص

ويوفر المعرض الوطني للتوظيف الذي يقام بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية العديد من فرص العمل النوعية والتي ستقدمها الجهات المشاركة ومن ضمنها القوات المسلحة ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموارد البشرية بالشارقة والبنك العربي المتحد ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واتصالات ومصرف الشارقة الإسلامي وتعاونية الشارقة، إلى جانب تقديم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لمساعدة الكوادر الإماراتية الشابة .

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