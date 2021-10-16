«رايب ماركت» يبدأ اليوم استقبال العائلات في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة «رايب ماركت» اليوم، فعاليات وأنشطة سوق «رايب ماركت» في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، حيث يُعد السوق منصة مجتمعية تفاعلية تجمع العائلات في الهواء الطلق لحضور العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية التي تستمر حتى الأول من شهر مايو من العام المقبل. (دبي - البيان )

ويتيح سوق «رايب ماركت» لزواره الاستمتاع بأجمل الأوقات في الفعاليات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بما يضمن صحة وسلامة المشاركين والزوار.

ويعرض الموسم الجديد من سوق «رايب ماركت»، مجموعة من العلامات التجارية المحلية مكونة من مشغولات حرفية وأعمال يدوية من أزياء وإكسسوارات ولوحات فنية، إلى جانب عرض لمنتجات المزارعين من فواكه وخضراوات عضوية والعديد من أصناف الأطعمة الخالية من الجلوتين.

ويوفر السوق تجربة استثنائية ورائدة للأطفال من خلال مجموعة من الألعاب منها: القلاع المطاطية، والترامبولين، وتحديات النيجنا، وكرة القدم إلى جانب تجربة ركوب البوني، والأحصنة، وتمكين الأطفال برفقة ذويهم من الاقتراب من الحيوانات الأليفة.

ويستضيف السوق ورش عمل وعروض موسيقية حية وجلسات للياقة البدنية وأنشطة تعليمية، إلى جانب تقديم إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالشراكة مع الشركاء مجموعة من الأنشطة كركوب الأحصنة الصغيرة، ومشاهدة السيارات الفارهة، والكلاب البوليسية، وغيرها من العروض.

ويضم سوق «رايب ماركت» في أرجائه مجموعة من عربات وشاحنات الطعام، فيما يعد السوق بمثابة فرصة لدعم المشاريع المحلية والأسرية، واغتنام فرص رائعة لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة والمميزة وبأسعار تنافسية.

ويفتح سوق «رايب ماركت» أبوابه للزوار يوم الجمعة من الـ 9 صباحاً وحتى 7 مساءً، ويوم السبت من الـ 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.

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