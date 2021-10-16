الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على السواحل، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق أقصى غرب الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 20:01 والمد الثاني عند 08:13 والجزر الاول عند الساعة 14:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 27 80 20

دبي 39 28 75 25

الشارقة 37 27 75 20

عجمان 34 28 75 30

أم القيوين 34 24 75 30

رأس الخيمة 37 23 80 20

الفجيرة 36 25 75 10

العين 39 25 80 10

ليوا 39 25 90 15

الرويس 38 20 90 35

السلع 37 23 90 30

دلما 33 27 85 30

طنب الكبرى 35 29 80 25

طنب الصغرى 35 29 80 25

أبو موسى 35 29 80 25 .

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