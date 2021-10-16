"وام" و"RNW Media" الهولندية تتعاونان في مجال التدريب الإعلامي

المصدر: وام

التقى سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" سعادة جاكلين لامب الرئيس التنفيذي لمؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي ووتر فان تونجرين مدير إدارة الشراكة في المؤسسة وذلك في مقرها بالعاصمة أمستردام.

ورحب كل من سعادة جاكلين لامب، ووتر فان تونجرين بمدير عام وكالة أنباء الإمارات والوفد المرافق وأكدا على أهمية تبادل الخبرات الإعلامية بين الجانبين لا سيما وأن دولة الإمارات تشهد إطلاق واستضافة العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي تتيح فرصا غير مسبوقة في التغطية الإعلامية.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب الإعلامي وإشراك الشباب وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلام الرقمي وبناء القدرات والخبرات الإعلامية.

كما ناقش الجانبان مجالات تطوير القدرات الإعلامية لموظفي وكالة أنباء الإمارات "وام" وتبادل المعرفة بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلام وبما يترجم إنجازات الإمارات الحضارية والإنسانية على مستوى العالم ويتسق مع مشاريع الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون وتبادل الخبرات خلال فعاليات الدورة الأولى من "الكونجرس العالمي للإعلام" الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 إضافة إلى بحث إمكانية إرسال بعض المتدربين في المؤسسة لزيارة " إكسبو 2020 دبي " أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات لإعطائهم فرصة العمل الميداني الإعلامي على أرض الواقع لمثل هذه الأحداث العالمية الكبرى.

وقال سعادة محمد جلال الريسي إن اللقاء مع مسؤولي مؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي يأتي تماشيا مع إستراتيجية وكالة أنباء الإمارات "وام" الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الإعلامية على مستوى العالم وتوسيع نطاق انتشار خدماتها الإعلامية المقدمة بـ 19 لغة مختلفة وتصل إلى ملايين الناس حول العالم .

وأضاف الريسي أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يشهد العديد من الفعاليات والأحداث الدولية المهمة التي تتيح الفرصة للاطلاع على تجربة الإمارات التنموية المتفردة خلال نصف قرن من الريادة.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإعلامي مع المؤسسات العالمية المرموقة يسهم في بناء القدرات الإعلامية الوطنية وفق أفضل الممارسات في مجال الإعلام وهو ما يتسق مع مبادئ "وثيقة الخمسين" بما يواكب انطلاقة الإمارات الكبرى نحو 50 عاما جديدة من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن مؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي تعد ضمن أهم مراكز التدريب الشبابية المعنية بتدريب الإعلاميين في مختلف دول العالم على أحدث الممارسات الإعلامية المهنية.

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