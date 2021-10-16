"شروق" تبدأ باستقبال زوار "نزل القمر" وتكشف عن 4 مشاريع ضيافة جديدة في الوسطى والشرقية

المصدر: وام

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير"شروق" عن بدء استقبال زوار "نزل القمر من مسك " وجهة التخييم الفاخرة والأولى من نوعها في الشارقة للسياح والزوار من عشاق المغامرات الصحراوية.

كما كشفت الهيئة عن أربعة مشاريع جديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة وهي "منتجع الجبل" في مدينة خورفكان وفندقين الأول في مدينة كلباء والثاني في مدينة خورفكان أما المشروع الرابع فهو "منتجع البردي" في مدينة الذيد.

ويقع "نزل القمر من مسك" في وسط صحراء مليحة والكثبان الرملية ويطل على الصخور الأحفورية لجبال الفاية ويتكون من 10 غرف ذات سقوف مقببة مع مسبح خاص و6 خيم 4 منها للعائلات واثنتين للأفراد مزودة بأحدث التجهيزات المنزلية إلى جانب مكان مخصص للشواء بكل غرفة وخيمة بالإضافة إلى ردهة لاستقبال الضيوف ومنطقة مشتركة مخصصة لنشاطات الزوار ويوفر لنزلائه أنشطة مختلفة تتضمن التجوّل في صحراء مليحة واستكشاف كنوزها وزيارة مركز مليحة للآثار كما يتيح لهم المشاركة في النشاطات التي تنظمها الوجهات السياحيّة المجاورة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ يمثل استقبال النزل للزوار في مليحة إضافة جديدةً إلى محفظة "شروق" من المشاريع السياحية الترفيهية والبيئية والضيافة الفاخرة وحلقة جديدة ضمن سلسلة المشاريع التي طورتها في المنطقة الوسطى والمجاورة للنزل ووهي /نزل الفاية من مسك/ ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية ومركز مليحة للآثار".

وأوضح السركال أن مشروع "منتجع الجبل" الذي يقع على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمتاز بإطلالات على المناطق الطبيعية المحيطة يتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة وجناح ملكي بحديقة ومسبح خاصين ومطعم وصالة رياضية ومنتجع صحي ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة استقبال على الهضاب الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيتم ربط جميع مباني ومرافق المشروع الذي يمتد على مساحة 187 ألف متر مربع بمسارات تتيح للنزلاء التجول في أرجائه بسهولة مع ضمان مستوىً وافر من العزلة والاستقلالية بعيداً عن صخب المدينة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2022.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أن المشروع الفندقي في مدينة خورفكان يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع ويقع مقابل ميناء خورفكان وذلك تلبية لاحتياجات العائلات والمغامرين والباحثين عن تجارب فندقية جديدة، لافتاً إلى أن المشروع سيحتوي على 75 وحدة فندقية فاخرة ومحال تجارية ومطعم وصالة رياضيّة ومنتجع صحي ومرسى ووحدات سكنية بالإضافة حديقة مائية تعد الأولى من نوعها في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول المشروع الفندقي الجديد في مدينة كلباء أشار السركال إلى أن المشروع يقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي للإمارة وعلى الساحل الجنوبي للدولة بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم حيث يمتد المشروع على مساحة 12,500 متر مربع وهو من فئة 5 نجوم ويتكون من 80 وحدة فندقية ومطعمين يقع أحدهما على سطح الفندق ومقهى في ردهة الفندق وصالة رياضية ومنتجع صحي ومسبح وقاعات للاجتماعات.

ونوه إلى أن "منتجع البردي" في مدينة الذيد تطوره /شروق/ بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ضمن مشروع "سفاري الشارقة" الذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج إفريقيا حيث من المتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام الجاري، لافتا إلى بدء "شروق" بتطوير مشروع "مزرعة الذيد" بالقرب من ميدان العلم في مدينة الذيد ويتضمن حديقة حيوانات أليفة واستراحة للعائلات والعديد من الأنشطة بحيث تقدم الهيئة من خلاله تجربة سياحية جديدة للعائلات.

وأشار السركال إلى بدء "شروق" العمل كذلك على توسعة "نزل الرفراف من مسك" في مدينة كلباء و"واحة البداير من مسك" في صحراء البداير بحيث سيتم إضافة 20 خيمة لـ"نزل الرفراف من مسك" تتنوع بين 4 غرف وصالة وغرفتين وصالة و15 خيمة لـ"واحة البداير من مسك" بالإضافة إلى مسبح عام في الهواء الطلق نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده النزلان منذ افتتاحهما.

يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" طورت مجموعة واسعة من الوجهات الفندقية ومشاريع الضيافة ذات المستوى العالمي والحائزة على جوائز متعددة في جميع أنحاء إمارة الشارقة بما ينسجم مع رؤيتها في تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة البيئية والعائلية والثقافية بالإضافة إلى قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها وتقديم تجارب سياحية فريدة في دولة الإمارات ومن أبرزها فندق ذا تشيدي البيت الشارقة في قلب الشارقة وأربعة منتجعات بيئية التي تندرج تحت العلامة "مجموعة الشارقة للضيافة" التابعة لـ"شروق" وتديرها "مسك من شذا" هي : "نزل الرفراف من مسك" في مدينة كلباء و"واحة البداير من مسك" في صحراء البداير و"نزل الفاية من مسك" في مليحة و"نزل القمر من مسك" في وسط صحراء مليحة.

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