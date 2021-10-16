21 أكتوبر عطلة المولد النبوي الشريف للجهات الحكومية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للعام 1443ه إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان والمقررة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد بتاريخ 24 أكتوبر 2021.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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