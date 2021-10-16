انخفاض حالات «كورونا» إلى 104 إصابات خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 334.150 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ حيث انخفضت الإصابات الجديدة بالفيروس إلى 104 حالات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 738.372 حالة. ‌‎

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2118 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731.984 حالة.

إلى ذلك، قدمت وزارة الصحة 31,708 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20,645,011 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 208.74 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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