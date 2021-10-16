مواطنتان من أصحاب الهمم تحوّلان الأوراق النقدية التالفة إلى أحجار كريمة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

تحدت حصة المندوس وعائشة النعيمي، وهما مصممتان إماراتيتان من ذوات الهمم إعاقتهما الذهنية والسمعية والصعوبات التي واجهتهما من خلال إبداعهن في صناعة الأحجار الكريمة عن طريق إعادة تدوير الأوراق النقدية التالفة، والتي تتحصلان عليها من المصرف المركزي، فيطوعانها ويشكلن من خلالها أحجاراً كريمة وقلادات ومشغولات مطلية بالذهب والفضة وكل منها لها بصمتها الخاصة.

وبأشكال فريدة وألوان مبدعة تجذب جمهور المتسوقين وكانتا حديث زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته 48، والذي أقيم في مركز إكسبو بالشارقة مؤخرا، حيث جسدتا عنواناً للشابات الإماراتيات اللائي طورن من مهاراتهن وإبداعاتهن الحرفية والتسويقية من خلال الورش التدريبية.

35 مصممة

حصة المندوس والتي لها مشروع خاص (ياسمين للأساور) وعائشة عادل النعيمي ضمن 25 مصممة انخرطن في الورش التدريبية المصاحبة للمعرض.

معارض

وأكدت منى سالم الكعبي من وزارة تنمية المجتمع إنه تتم عملية التسويق في موقع «نون» وموقع آخر في الوزارة، إضافة إلى التسويق في كل معارض المجوهرات التي تقام على مستوى الدولة، لافتة إلى أنه يتم قبول جميع أصحاب الهمم في مراكز التأهيل حتى عمر الـ 18 عاماً ، فيتم تأهيلهم من خلال ورش يقدمها مختصون.

كما أنه بعد 18 عاماً يتم تحويلهم إلى «مشاغل»، وهي عبارة عن ورش تدريبية تؤهل أصحاب الهمم وتكسبهم المهارات حتى يغدو منتجين وفاعلين في المجتمع، كما أن من تلك الورش، ورشة الزراعة المائية وورشة أساور الهمم وورشة قلادة، وحسب قدرات أصحاب الهمم يتم توزيعهم عليها، ومن ثم تتم عملية التسويق لمنتجاتهم في مختلف المعارض.

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