شرطة دبي وشركة «صحارى كانل» تتعاونان في مجال تدريب الكلاب البوليسية

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة صحارى كانل، تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تدريب الكلاب البوليسية. وقع مذكرة التفاهم عن القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب شركة صحارى كانل، سارة عبد الرحمن الشريف، مديرة الشركة.

وذلك بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمنيk9، والكسندر مارك، من شركة صحارى كانل.

وتنص المذكرة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة صحارى كانل وتوحيد الجهود لخدمة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً بما يتناسب مع مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.

علاقات

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الغيثي أن مذكرة التفاهم تأتي ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف بناء جسور من العلاقات المشتركة يتم من خلالها إقامة تدريبات مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة في علاج الكلاب البوليسية، وعمل دراسات ومقارنات بخصوص الكلاب.

من جانبها، عبرت سارة عبد الرحمن الشريف عن سعادتها البالغة بتوقيع الاتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أهمية مذكرة التفاهم في تحقيق المزيد من التعاون بما يحقق التطلعات والآمال المشتركة بين الجانبين.

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