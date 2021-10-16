شرطة أبوظبي تشارك بفعاليات «أكتوبر الوردي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض، الذي يصادف أكتوبر من كل عام «أكتوبر الوردي»؛ للارتقاء بمستوى وعي المجتمع حول تأثيرات هذا المرض.

وتأتي المشاركة ضمن التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لنشر التوعية والتثقيف الصحي للسيدات من جميع الجنسيات حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وتقديم الإرشادات اللازمة، والتعريف بوسائل الوقاية، وعوامل الإصابة، وأهمية الاكتشاف والتشخيص والمعالجة وإعادة التأهيل.

وتعاون مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي مع مستشفى ميدكلينك في تنفيذ فعالية «اليوم الوردي» بمناسبة شهر الوقاية من سرطان الثدي، وبمشاركة قسم دورية الفرسان بإدارة الدوريات الخاصة، وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة. وقدم قسم دورية الفرسان عرضًا للجمهور، وعرفهم بدورهم المتمثل في تقديم العون والمساعدة للجمهور عند الحاجة.

تعريف

واطلع الجمهور على أهداف قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في التعريف بالإرث العريق لشرطة ابوظبي وجهودها في الحفاظ على موروثها التاريخي الذي يعبر عن بدايات ومراحل التطور التي شهدتها المسيرة الشرطية والأمنية منذ التأسيس عام 1957 حتى يومنا هذا والتي جعلت من مدينة أبوظبي من أفضل المدن أماناً على المستوى العالمي.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور لزيارة متحف شرطة المربعة في مدينة العين، والذي يمثل مراحل تاريخية جمعت بين القديم والجديد المطور بهوية وطنية أصيلة، ويعتبر مرجعاً تراثياً وأمنياً وحضاريًا، و يحتوي على الآليات والأزياء والمقتنيات الشرطية القديمة، حيث شارك عدد من المنتسبات بزيّ الشرطة النسائية القديم منذ السبعينات الذي تم تغييره مع مراحل تطور الشرطة.

وفي نهاية الفعالية كرم العقيد طارش محمد الكعبي، مدير مركز شرطة الروضة، السيد بيتر هوغريف جراهام، مدير مستشفى ميدكلينك، وتم تقديم الهدايا للجمهور.

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