بلدية العين تطلق حملة مجانية لتطعيم القطط ضد داء الكلب

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

أطلقت بلدية مدينة العين مؤخراً حملة مجانية لتطعيم القطط ضد داء الكلب وذلك في بوادي مول.

وحرص طاقم البلدية على استقبال الأفراد الراغبين بتلقيح قططهم، بحيث تم فحصها طبياً وتقديم لقاح داء الكلب لها، بهدف الحفاظ على سلامتها وسلامة أصحابها.

كما كثفت بلدية العين الرقابة على محلات بيع الحيوانات الأليفة والطيور بهدف السيطرة الكاملة على الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة سؤود علي، أخصائية طب بيطري لـ «البيان»: «انطلقت حملة تطعيم القطط بهدف توعية الجمهور حول أهمية تحصين القطط ضد داء الكلب بشكل سنوي لأنه من الأمراض التي تنتقل للإنسان، كما أنه في حال إصابة القطة بهذا الداء فإنها تتحول لحيوان عدواني قد يهاجم الإنسان بالعض، وحينها ينتقل الفيروس للإنسان بعد ذلك من خلال عضة القط له».

وأضافت: «كما أن داء الكلب هو أساساً مرض فيروسي يصيب الكلاب والقطط ومعظم الحيوانات الأخرى كالماشية، وهناك لقاح ضد المرض من الممكن أخذه من العيادات الخاصة المرخصة، إلا أن بلدية العين أطلقته بشكل مجاني لجميع القطط، وهناك فكرة طرحت بأن نستهدف الكلاب من التطعيم».

حرص

ونوهت بأن البلدية حريصة كل الحرص على تنظيم حملات على مدار العام لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور والتأكد من رفع جودة الخدمات واحتياجات القاطنين، فضلاً عن تعزيز التعاون والتشارك مع كافة القطاعات من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير خدمات ومرافق حضارية ذات طابع جماعي يعزز مكانة أبوظبي وضواحيها.

يذكرأن فرق التفتيش الميدانية تعمل على التأكد من وجود شهادات صحية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالحيوانات الأليفة والعمال الموجودين وفحوصاتهم الدورية. كما تعكف فرق البلدية على تنظيم حملات الرقابة والتوعية والتفتيش بمدن المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب القوانين وأدلة الممارسة الفنية، بهدف تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

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