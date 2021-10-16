سعيد الطاير: الأمن السيبراني من أهم متطلبات المدن الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن شهر التوعية بالأمن السيبراني فرصة للتعريف بأهمية الأمن الإلكتروني لمواجهة التحديات والتهديدات التي يزداد حجمها مع التطور التقني الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، فقد أصبح الأمن السيبراني من أهم متطلبات المدن الذكية.

وأضاف: خطت الهيئة خطوات واسعة في مجال تعزيز وتطوير إدارة المخاطر المؤسسية بشكل ممنهج وفعال، وشكلت لجنة عليا لإدارة الأزمات منذ عام 2008.

كما أسست أول مركز متخصص للأمن الإلكتروني على مستوى حكومة دبي يعمل على توقع مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات بشكل استباقي عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية على مدار الساعة، وإدارة الحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية والحد من مخاطرها، حتى نقدم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وتابع: تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي إطار عمل شامل لضمان الأمن الإلكتروني وفق إطار حوكمة يتم تطويره بشكل مستمر انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وضمن جهودنا للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي وجعلها مقياساً إرشادياً للمدن الذكية، نحرص على مشاركة أفضل الممارسات مع جميع الشركاء والمعنيين، بما يضمن رفع مستوى أداء الأعمال وتعزيز التخطيط السليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فهدفنا المشترك هو تحقيق أعلى مستويات التميز والجودة، وتسخير الطاقات للنهوض بمنظومة العمل الحكومي، وتحسين مخرجاتها بما يخدم الناس ويحقق سعادتهم.

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