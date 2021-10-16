«وام» تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع نظيرتها الهولندية ومؤسسة «NOS»

المصدر: (أمستردام - وام)

بحثت وكالة أنباء الإمارات «وام»، سبل تعزيز آفاق التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري مع نظيرتها الهولندية «ANP» والمؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي «NOS».

جاء ذلك خلال زيارة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى مقر المؤسستين، والتي التقى خلالها مارتين بنيس الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الهولندية، ومارسيل جيلايوف رئيس التحرير في المؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي.

وجاءت اللقاءات انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة هولندا في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الإعلامي، والتي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تجسيد تنامي وتطور الشراكة بين البلدين الصديقين وبما يعزز الروابط الثقافية والحضارية بين شعبيهما.

واطلع محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الزيارتين على أحدث التقنيات والبرامج المتطورة في منظومة العمل الإعلامي في هاتين المؤسستين.

إضافة إلى استعراض أوجه التعاون الإعلامي الثنائي بما يتماشى مع حجم المشاريع الاستراتيجية المشتركة والإنجازات الاستثنائية المحققة في البلدين الصديقين.

ورحب كل من مارتين بنيس المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الهولندية، ومارسيل جيلايوف رئيس التحرير في المؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي، بمدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والوفد المرافق.

وأكدا أن هولندا والإمارات تربطهما علاقات شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تحظى بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، والذي تجسده المشاركة الفاعلة لهولندا في إكسبو 2020 دبي من خلال جناحها الذي يستضيف نظاماً مناخياً دائرياً يركز على توحيد الماء والطاقة والغذاء.

تعاون

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وإمكانية إنشاء برامج تدريبية مشتركة من شأنها تطوير المهارات الإعلامية بما يثري منظومة العمل الإعلامي في البلدين.

وأكد محمد جلال الريسي أهمية الزيارتين في تأسيس نموذج متفرد للتعاون الإعلامي مع أهم المؤسسات الإعلامية في هولندا بما يتسق مع استراتيجية وكالة أنباء الإمارات لتوسيع انتشار خدماتها الإعلامية باللغات المختلفة على مستوى العالم، وبناء علاقات إعلامية راسخة تنقل الإنجازات الحضارية التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات إلى جميع دول العالم.

وقال الريسي: إن التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الهولندية «ANP» والمؤسسة الهولندية للبث التلفزيوني والإذاعي«NOS» يسهم في تعزيز المنظومة الإعلامية في كلا البلدين من خلال العمل الإعلامي المشترك.

والذي ظهر جلياً في تغطية الإعلام الدولي لفعاليات إكسبو 2020 دبي أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات بما يجسد شعار الحدث الدولي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل منصة عالمية ملهمة لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه الريسي دعوة للمؤسستين الهولنديتين للمشاركة في الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام، الذي ستستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

موضحاً أهمية هذا الحدث الفريد من نوعه في المنطقة، والذي سيشمل مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون، وبمشاركة نخبة من الرواد والمتخصصين والمؤثرين العالميين والأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات من مختلف دول العالم.

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