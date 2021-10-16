1100 مستفيد من أنشطة «عجمان للتنمية الاجتماعية» في 9 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية التي نظمتها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، 1100 مستفيد خلال 9 أشهر الماضية.

واستقطبت الفعاليات جميع شرائح المجتمع من ورش تدريبية وندوات وفعاليات وأنشطة ترمي إلى تنمية المهارات وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، إضافة إلى مبادرات الجمعية في مواجهة جائحة كورونا، والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

اهتمام

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، على اهتمام وحرص الجمعية على تنفيذ البرامج والأنشطة التي تعزز الإيجابية والتفاعل مع قضايا المجتمع والعمل على ترجمة أفكار القيادة الرشيدة في تعزيز لحمة المجتمع، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين الماضي بمقر الجمعية لتسليط الضوء على أنشطة وبرامج الجمعية خلال العام الحالي.

توعية

وذكرت المطروشي أن أبرز المبادرات التي نفذتها الجمعية منذ بداية الجائحة تعزيز جهود الدولة في مواجهة الوباء ونشر التوعية والتثقيف الصحي عبر حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واستثمار الأوقات بما ينفع الأسرة، لافتة إلى تنظيم الورش والدورات التدريبية والمحاضرات الثقافية والاجتماعية لجميع شرائح المجتمع.

تبرع

وأطلقت الجمعية مبادرة حملة التبرع بالدم، حيث تم جمع 1500 وحدة دم، وتواصلت الجمعية مع وزارة الصحة عند إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم للمشاركة في الحملة، وتم افتتاح مركز للتطعيم بمقر الجمعية واستقبال الراغبين لأخذ اللقاح، وتم فتح 3 قاعات لتطعيم الرجال والنساء والأطفال، مؤكدة نجاح الحملة الوطنية للتطعيم، ووعي المجتمع بأهمية التحصين ضد الوباء للعودة الحياة الطبيعية.

التواصل الاجتماعي

وكشفت المطروشي عن أن الجمعية ركزت خلال الجائحة على تسخير مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع المجتمع وتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والمسابقات التي يشارك خلالها الجميع، لافتة إلى أن عدد المتابعين للأنشطة التي تنشرها الجمعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 16 ألف متابع.

وذكرت بأن أبرز البرامج التي قدمت تناولت كيفية احتواء الخلافات الزوجية، ومحاضرات إرشاد وتوعية دينية، وورش للابتكار الأسري ونشر أهمية القراءة وإشراك تلاميذ المدارس في مسابقات اقرأ وتحفيزهم للاطلاع.

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