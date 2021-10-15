طقس الإمارات غداً.. صحو ورطب ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. و يكون الموج في

الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 21:38 و الجزر الأول عند الساعة 16:33 و الثاني عند الساعة 04:55.. وفي

بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند 07:40 و الجزر الاول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 01:12.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 24 90 30

دبي 36 26 90 30

الشارقة 37 22 85 35

عجمان 36 27 85 30

أم القيوين 36 22 85 25

رأس الخيمة 36 23 85 30

الفجيرة 34 26 80 30

العين 41 26 85 35

ليوا 41 25 90 30

الرويس 37 26 85 30

السلع 36 27 85 30

دلما 35 29 90 35

طنب الكبرى 35 30 85 30

طنب الصغرى 35 30 85 30

أبو موسى 37 30 80 25

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