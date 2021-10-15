عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية في واشنطن

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ومنها العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور بالإضافة إلى دوره في فتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المهمة والحيوية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" .. مشيداً بدورها في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

وأشار سموه إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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