شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مردف سيتي سنتر. وقال العقيد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي بمناسبة هذا اليوم: نفخر بأن نكون من الرواد في الاحتفال بهذا اليوم العالمي.

مشيراً إلى أن إمارة دبي على أتم الاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث والحد منها، وذلك بفضل تعزيزنا وتطويرنا للبنية التحتية وحرصنا على توفير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وتأتي مشاركة إمارة دبي بهذا اليوم العالمي ضمن مبادرات «دبي المرنة»، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على التصدي لجميع مخاطر الكوارث والأزمات واستيعابها واحتوائها، وتقليل الخسائر البشرية والمادية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتعافي منها ضمن الوقت المناسب وبطريقة فاعلة، بحيث تصبح دبي أكثر مدن العالم مرونة في هذا المجال.

وتضمنت الاحتفالية: تنظيم فعالية مجتمعية في مردف سيتي سنتر لتوعية كافة الشرائح بأهمية هذا اليوم، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دبي لتطوير منظومتها الأمنية من حيث القدرات المؤسسية والبنية التحتية في الخدمات الأساسية، وضرورة تضافر الجهود العالمية للمشاركة في تأسيس مدن تتسم بالمرونة وتتوفر فيها كافة سبل الأمان والقدرة على مواجهة الكوارث والحد من مخاطرها.

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