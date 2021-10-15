كهرباء الشارقة تستعرض إنجازاتها ومبادراتها خلال 2020

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الكتاب الإحصائي السنوي، والذي يتضمن بيانات وإحصاءات حول أهم المشروعات الإنجازات والمبادرات التي حققتها الهيئة خلال عام 2020، موثقة بالأرقام والإحصاءات.

وتضمن الكتاب كلمة لسعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

أوضح فيها أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تعمل في إطار الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على توفير الاحتياجات اللازمة من الطاقة والمياه، لمواصلة مسيرة التطور والازدهار، الذي تشهده إمارة الشارقة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الطاقة والمياه، وتنفيذ برامج التوعية لاستخدام الطاقة والمياه بكفاءة ومسؤولية، بهدف تحقيق مطالب المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم.

شفافية

ويأتي إصدار الهيئة للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020، في إطار جهود الهيئة لترسيخ ونشر مفهوم الشفافية والوضوح في العمل، وترجمة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل كافة العاملين بالهيئة، لضمان الوصول إلى المعايير والمواصفات العالمية في تقديم الخدمات.

حيث يضم الكتاب العديد من الأبواب الخاصة بالبيانات والمعلومات الإحصائية، حول خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، كما يعتبر الكتاب مصدراً رقمياً ومرجعاً معلوماتياً ثرياً للمختصين، وتوثيق كافة المعلومات الخاصة بالهيئة بلغة أرقام دقيقة، تم رصدها من قبل فريق عمل مؤهل بأعلى كفاءة، بهدف تقييم مسيرة العمل والإنجازات التي حققتها الهيئة، من أجل وضع الخطط والبرامج، وتوجيه السياسات المستقبلية لتوفير خدمات أفضل لسكان الإمارة.

خطط التطوير

وأوضحت المهندسة ميادة البردان مدير إدارة البحوث والدراسات، أن الهيئة تحرص على إصدار الكتاب الإحصائي السنوي، لتوثيق جهودها وإنجازاتها على مدار العام، وتوفير المعلومات اللازمة لإعداد خطط التطوير، ومعرفة كميات الكهرباء والمياه والغاز التي تم إنتاجها واستهلاكها خلال العام، والاحتياجات المستقبلية، والتخطيط لتلبية الاحتياجات، وتطوير نظم العمل بالهيئة، كما يوفر الكتاب معلومات وبيانات دقيقة للباحثين والدارسين في مجالات الطاقة والمياه.

وأضافت أن الكتاب يحتوي على 5 أبواب رئيسة، تشمل: الطاقة الكهربائية، المياه، الوقود والغاز الطبيعي، خدمة المشتركين، ومصنع «زلال»، ويحتوي على إحصاءات فنية دقيقة، بما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في جميع مدن إمارة الشارقة، ويضم الكتاب معلومات حول كميات المياه المنتجة والموزعة في الإمارة، بالإضافة إلى أطوال شبكة توزيع المياه.

ويحتوي الكتاب على معلومات حول كميات وأنواع الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء وتحلية المياه، بالإضافة إلى كميات الغاز الطبيعي المتدفقة إلى إمارة الشارقة، ويتضمن إجمالي عدد المستهلكين، حسب القطاعات الحيوية، ونسبة إنجاز طلبات التوصيل في الإمارة، ويضم الكتاب أيضاً معلومات حول مصنع «زلال»، بما فيها عدد المنتجات من عبوات وكراتين المياه بشكل سنوي، وكميات مياه الشرب المنتجة.

وأشارت إلى أن الكتاب الإحصائي، تم توفيره على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تم طبع كميات وتوزيعها على الجهات المختصة، بالإضافة إلى توزيع نسخة إلكترونية، حتى يتمكن أكبر عدد من المتخصصين والباحثين والدارسين، من الاطلاع على محتويات الكتاب، والاستفادة مما تضمنه من معلومات.

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