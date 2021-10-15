الإمارات تشارك في الاجتماع 86 لـ«تنفيذي وزراء الإسكان العرب»

المصدر: (دبي - البيان)

ترأست المهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع 86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحث الاجتماع متابعة مستجدات استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية العربية، ومناقشة آليات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدولية في مجال الإسكان والتعمير، وأهمية استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات المتطورة في مجال الإسكان، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمتها نقلت المهندسة جميلة الفندي تحيات معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، للمشاركين في الاجتماع، وأثنت على دور المجلس في تسخير الجهود كافة والتي ساهمت بدورها في توحيد التطلعات والرؤى لخدمة الأسرة العربية، وضمان استقرارها السكني، متطلعة إلى نجاح اللقاء بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، والمضي بهذا القطاع الحيوي نحو مستقبل مشرق يلبي تطلعات الحكومات، ويحقق السعادة وجودة الحياة للشعوب العربية.

وقالت: إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، تستدعي مزيداً من التفاكر والتباحث والعمل المشترك، نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان باعتباره عاملاً من عوامل التنمية الشاملة المستدامة، وإن الاجتماع يساعد على تعزيز العمل وعقد الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية وخطط العمل الطموحة، وتطوير منظومة التخطيط الحضري وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام.

وأضافت: إن الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسرة العربية، هو غايتنا ويعتبر قضية محورية تستحق منا العمل الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك، لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية، من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا، كما أؤكد على أهمية هذا الاجتماع في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الزيادة المطردة والسريعة في عدد السكان وضرورة تلبية الطلب المتزايد على الإسكان ومعاناة دولنا العربية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم.

وتابعت:إن قيادتنا الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولي قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً، وقد أفردت له الكثير من النقاشات والتباحث ضمن مشروع تصميم الـ 50 عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الدولة على أتم الاستعداد للتعاون مع مختلف الأشقاء العرب لخدمة القطاع والمساهمة في استدامته للأجيال المقبلة، وتقديم خبراتنا العلمية والعملية في هذا المجال الحيوي.

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