ولي عهد الفجيرة يبحث ورئيس وزراء جزيرة جيرسي التعاون الاقتصادي

المصدر: (الفجيرة - وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة، السيناتور جون لو فوندر رئيس وزراء جزيرة القنال الإنجليزي «جيرسي». ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالسيناتور الذي قدم للسلام على سموه والوفد المرافق له، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في زيارته للدولة.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وفرص العمل المشترك بين إمارة الفجيرة وجيرسي في مجال الزراعة والسياحة والاقتصاد وسبل تطويرها بين الطرفين.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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