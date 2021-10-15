«الدفاع» تشارك في المعرض الدولي للأسلحة والمعدات

المصدر: بلغراد - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، في المعرض الدولي للأسلحة والمعدات الصربي، المقام في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا.

والتقى اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، على هامش المعرض، نيبويسا ستيانوفيتش وزير الدفاع الصربي، كما التقى الدكتور نيناد ميلارادوفيتش مساعد وزير الدفاع الصربي، وذلك بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين.

وجرى خلال اللقاءات، بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان مشاركة كل من الشركات الدفاعية الإماراتية والصربية، في المعارض الدفاعية، التي تقام في كلا البلدين، وإيجاد فرص الشراكة بينهما، حيث تسعى وزارة الدفاع، إلى دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية عالمياً، والترويج للقدرات الدفاعية الإماراتية، ما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للدولة.

ووجّه رئيس الوفد، الدعوة للشركات الدفاعية الصربية، للمشاركة والحضور في المعارض الدفاعية التي تقام في دولة الإمارات، خلال المرحلة المقبلة، ومنها معرض دبي للطيران، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل، ومعرض يومكس في فبراير 2022 المقبل.

وقام الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والوفد المرافق، بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول، ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع على أحدث ما تنتجه الشركات الدفاعية الصربية، والشركات العالمية من الأسلحة والمعدات الدفاعية، وأكد أهمية هذا المعرض، ضمن المعارض العالمية في المجال الدفاعي.

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