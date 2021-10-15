«زايد الخير» تنفق 2.8 مليون درهم لمساعدة المرضى

المصدر: دبي - وام

قدمت جمعية دار البر مساعدتها لـ64 حالة حرجة لمرضى عجزوا عن توفير كلفة العلاج والعمليات الجراحية، التي أجروها، وذلك بتوفير مبلغ مليونين و827 ألفاً و728 درهماً.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير» أن برنامج «زايد الخير» استطاع أن يجمع منذ انطلاقه عام 2020 وحتى اليوم ما يزيد على 5 ملايين درهم، ضمن مساعي «بيت الخير» لتنويع مواردها الخيرية بزيادة التطبيقات الإلكترونية والمنصات الإعلامية، التي تحفز الناس لمساعدة الحالات الإنسانية وغوث المحتاجين والمعسرين ودعم التعليم وغيرها، إضافة إلى استقبال طلبات المساعدة عبر موقعها الإلكتروني.

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