صقر غباش يبحث مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية تعزيز التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، إدواردو بولسونارو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية، في مجلس النواب لجمهورية البرازيل والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية.

من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين. بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل على مختلف المستويات.

كما أشاد معاليه بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد زيارة جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات في أكتوبر 2019، والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، مما يعزز ويجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات وتعزيز الروابط المشتركة التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة، وبما يترجم توجهات قيادتي البلدين الحريصتين على تطوير هذه العلاقات وتدعيمها في مختلف المجالات.

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