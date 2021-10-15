خلف الحمادي: مع عبور الخمسين عاماً تنطلق رحلة التنمية الشاملة

المصدر: (أبوظبي- منى خليفة)

ثمّن خلف عبد الله الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، الجهود التنموية والسعي الدؤوب الذي لا يأفل، من مشاريع ورؤى وطنية لعبور الخمسين عاماً من الرفعة والتقدم.

وأكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي بثقة واقتدار، في رحلتها صوب المستقبل.

بمبادرات استثنائية، ترسخ أقدامها في مسيرة النهضة، بالعلم والتفاني، وفق رؤية القيادة الرشيدة لبناء نهضة شاملة، يشارك فيها القطاع الحكومي والخاص، باعتبارهما شريكين في الوطن، وشريكين في المسيرة، وشريكين في المستقبل، ويستفيد من ثمارها كل من يعيش على أرض الإمارات الغالية.

وأضاف أنه مع عبور الخمسين عاماً بعزة وإقدام، تنطلق رحلة التنمية الشاملة، لتمنح الأجيال المقبلة، خلال الخمسين الجديدة، المزيد من المكاسب والتقدم والتطور، وتعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام، يضمن الحياة الكريمة لدولة الإمارات، بالعلم والتكنولوجيا، وبالتخطيط الاستراتيجي الشامل، من أجل استقطاب أضخم الاستثمارات، وأفضل المواهب، وأكفأ الكوادر، وتعزيز روح الهوية الوطنية، لترسم الطريق نحو سنوات مشرقة بالإنجازات.

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