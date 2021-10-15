«حمرية الشارقة» تنال العلم الأزرق للشواطئ العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت بلدية الحمرية في الشارقة من تلبية كافة معايير ومتطلبات البرنامج العالمي للعلم الأزرق بعد تسخير كافة إمكاناتها وجهودها في ضمان جودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية لشاطئ الحمرية.

ومنحت مؤسسة التعليم البيئي «FEE» شهادة العلم الأزرق لشاطئ الحمرية بعد تقييمها لكافة المعايير المتبعة لتقييم الشواطئ والمراسي والتي تتبع معايير صارمة تهتم بجودة المياه، والتعليم والمعلومات البيئية والإدارة البيئية إلى جانب السلامة والخدمات ليكون شاطئ الحمرية ضمن الشواطئ العالمية التي تدرج في هذه القائمة.

وتسلمت بلدية الحمرية العلم الأزرق في مناسبة أقيمت على شاطئ الحمرية لتنال العلم الأزرق لموسم 2021 ـ 2022 في إنجاز هو الأول على مستوى الشواطئ والمراسي في إمارة الشارقة، عبر مواءمة شاطئ مدينة الحمرية للاعتماد وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة والخدمات فائقة الجودة.

التزام

وبهذا الاستحقاق تسجل بلدية الحمرية إنجازها الكبير عبر تحقيق قيمة مضافة لبيئة المنطقة ومجتمع إمارة الشارقة، وذلك في إطار التزام البلدية بتعزيز منظومة أعمالها وإجراءاتها الخدمية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، من خلال البرنامج التطوعي الدولي الرائد الذي تديره مؤسسة التعليم البيئي «FEE»، وهي مؤسسة عالمية غير حكومية.

حضر مناسبة رفع العلم الأزرق التي أقيمت على شاطئ الحمرية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، والدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ونائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وحميد سيف بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة الشارقة.

وجرى خلال المناسبة رفع العلم الأزرق على شاطئ الحمرية وسط فرحة الجميع بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى رصيد إمارة الشارقة وحرصها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على الارتقاء المتواصل بمرافق إمارة الشارقة.

جودة

وجرى الاطلاع على جهود بلدية الحمرية في مجال جودة مياه بحر الحمرية والتزام البلدية بمتطلبات أخذ عينات نوعية دورية للمياه وتحليل جودتها ومطابقتها الفيزيائية والكيميائية.

وفي مجال الإدارة البيئية تم تشكيل لجنة مهمتها الرئيسية إدارة الشاطئ والمرافق الشاطئية ومتابعة اللوائح والتعليمات والنظافة المستمرة للشاطئ وفرز النفايات وإدامة أعمال الصيانة لمختلف المرافق والمنشآت التي يزخر بها شاطئ بحر الحمرية، وكذلك في مجال السلامة والخدمات وتوفير المنقذين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية وتوفير خطط الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية على أهمية هذا الإنجاز العالي لإمارة الشارقة والذي باشرت على تنفيذه بلدية الحمرية لنيل شاطئ الحمرية العلم الأزرق.

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الذي تفخر به إمارة الشارقة يضاف إلى سلسلة المنجزات الكبيرة التي تحفل بها بفضل دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالمنظومة البيئية والخدمية.

رعاية

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بأن هذا الإنجاز العالمي تحقق نتيجة للرعاية التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، لتحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة من بلدية الحمرية.

وأكد الشامسي: أن برنامج العلم الأزرق يعد برنامجاً عالمياً حيوياً مميزاً، وعلامة جودة عالمية، وأن بلدية الحمرية ممثلة بجميع كوادرها العاملة من مختلف الإدارات والأقسام وفرقها التخصصية عملت بشكل متواصل على البرنامج الدولي «العلم الأزرق» وصولاً إلى الحصول على علامة العلم الأزرق لشاطئ الحمرية، وذلك بعد تطابق كافة المعايير الدولية المطلوبة.

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