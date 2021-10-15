«نسائية دبي» تنظم الملتقى الشبابي لصناعة المستقبل

المصدر: (دبي- وام)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز حور للفتيات «الملتقى الشبابي لصناعة المستقبل» امتداداً لمبادراتها التي تخدم مسار تطوير مهارات الشباب وتوعية الأسرة وتعزيز مكانة النموذج الإماراتي من الشباب وترسيخ صناعة القدوة.

واستهدف الملتقى مناقشة الشباب في أهم التحديات التي تواجههم في التخطيط لمستقبلهم بدءاً من تحديات الاستثمار إلى التنمية الفكرية و وظائف المستقبل.

واستضاف الملتقى متحدثين من ذوي الاختصاص والخبرة وتناول محورين الأول بعنوان «تحفيز التفكير الإبداعي لوظائف العمل» قدمه الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» والمحور الثاني بعنوان «الاستثمار الذكي أقل جهداً وأكثر عطاء» وقدمه المهندس ياسين علي استشاري ريادة أعمال وأدار الجلسات الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين المختص في الإعلام الأمني.

تحدث الضيوف مع الشباب حول اغتنام فرصة إقامة حدث إكسبو 2020 دبي للمرور على الجسر الثقافي الذي يزخر بتواصل العقول وصناعة المستقبل حيث تبرهن الإمارات للعالم على الدوام أنها في الصدارة لامتلاكها مقومات التميز العالمية لاستضافة معرض إكسبو الدولي وتعمل على بناء مستقبل أفضل لشباب المنطقة.

وشهد الملتقى الذي تم تنظيمه افتراضياً أمس الأول حضوراً مميزاً من خلال التجاوب والرد على الاستفسارات وتقديم مجموعة من التوصيات.

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