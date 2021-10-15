جمارك دبي ضمن أفضل بيئات عمل المرأة خليجياً

المصدر: (دبي - البيان)

تتويجاً لجهودها الرائدة ومسيرتها الحافلة في دعم وتمكين المرأة العاملة، حلت جمارك دبي ضمن قائمة الـ 5 الكبار خليجياً لأفضل بيئة عمل للمرأة، وفق تصنيف «Great Place To Work» المنظمة العالمية المتخصصة في ثقافة بيئة العمل عالية الثقة، حيث استند التقييم إلى مجموعة من المحاور والمقاييس المتعلقة بالسعادة الوظيفية للمرأة في بيئة العمل.

وأعرب أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة في توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة ترسخ سعادة الموظفين، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على دعم قدرات المرأة العاملة، وتوفير جميع الإمكانات لها لتحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، تنفيذاً لرؤية حكومتنا الرشيدة الرامية إلى تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في الدولة.

وتوجه بالتهنئة إلى موظفات الدائرة، مثمناً مشاركتهن الفاعلة في تطوير وتحسين مستوى أداء العمل الجمركي، حيث تحتضن الدائرة 741 موظفة ما يمثل 30% من إجمالي عدد الموظفين منهن من يعملن في وظائف ميدانية وأمنية كمفتشات جمركيات، ومنهن من تتولى المسؤوليات القيادية في الإدارات والأقسام.

وأكدت إيمان طاهر مديرة الثقافة المؤسسية في قطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، أن المرأة تحظى بمكانة متميزة في دائرة جمارك دبي، حيث تعد إحدى أهم الركائز الأساسية وقوة محفزة ودافعة لمسيرة التطور في الدائرة، وحققت المرأة إنجازات عدّة وتركت بصمة إيجابية بفضل مساهماتها القيّمة في العمل الجمركي، حيث تسعى الدائرة إلى تمكين وبناء قدرات المرأة، وتذليل الصعوبات لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً، ولتتبوّأ المكانة اللائقة بها، وذلك من خلال خلق تجربة وظيفية مميزة لها، حيث أطلقت الدائرة جائزة المرأة الجمركية الرائدة «الثريا»، بهدف دعم قدرات الموظفات في الدائرة وحثهن على التميّز، من خلال إقامة حفل تكريم للموظفات المتميزات.

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