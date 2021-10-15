«بلدية عجمان» تحصل على «آيزو إدارة علاقات العمل»

المصدر: (عجمان - البيان )

تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة علاقات العمل التعاونية iso44001 من الشركة المانحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات وذلك بعد اجتياز قسم الشراكات بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الدائرة لكافة مراحل التدقيق.

وتسلم رئيس الدائرة الشهادة بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفاطمة محمد الملا مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالدائرة وفريق العمل.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص الدائرة على توثيق علاقاتها البناءة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات للارتقاء بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة في كافة أوجه ومجالات العمل والحياة، موضحاً أن الجهود كثفت لمواءمة ومواكبة متطلبات المواصفات العالمية مع أنظمة العمل المؤسسية لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالأنظمة المطبقة، حيث تسعى المواصفة لبناء نظام إداري يضمن وجود علاقات تعاون فعالة وناجحة مع الشركاء بما يحقق المنفعة المتبادلة والقيمة المضافة للأطراف المعنية.

وأعرب عن فخره بفريق العمل الطموح والذي عمل يداً بيد للوصول للهدف المنشود واستطاع اجتياز مراحل التقييم بجدارة.

وأوضحت فاطمة الملا أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي والإنجازات التي تنتهجها الدائرة في هذا المجال، حيث تسعى جاهدةً لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية كما وتسعى لبناء شراكات وعلاقات تعاونية متينة ومثمرة في كافة المجالات وفتح آفاق التنسيق المتبادل مع الجميع، وذلك من خلال تبني إطار عمل معتمد دولياً يخدم تحقيق أهداف الدائرة ويسهم في إسعاد المتعاملين.

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