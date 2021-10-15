بلدية دبا الفجيرة تنفذ 557 زيارة تفتيشية وتغلق 5 منشآت

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن فرق التفتيش في البلدية نفذت 557 زيارة تفتيشية على جميع المحال والمنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والإجراءات الوقائية والتدابير التي أعلنت عنها وعممتها على المنشآت، لتقديم غذاء آمن للمستهلكين.

ولفت إلى أن الحملات التفتيشية نجم عنها إغلاق 5 منشآت، وتحرير 65 مخالفة تمثلت أغلبيتها في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس جائحة كورونا المستجد، حيث لوحظ عدم التزام العاملين في هذه المنشآت بارتداء الكمامات، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي، وعدم إجراء فحوصات «كوفيد 19» بشكل دوري للعمال، وعدم وجود أو تجديد البطاقة الصحية للعمال، وعدم التزامهم بالشروط الصحية في المحال ومنها نظافة المعدات والمكان، وتم توجيه 47 إنذاراً.

وأفاد اليماحي بأن الفرق ضبطت أيضاً 81 كيلوغراماً بعضها مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غير صالحة للاستهلاك، ومواد محفوظة بطريقة سيئة ومواد فاسدة وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان.

وقال: إن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة غير القانونية، وللتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، وضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات وتوجيه العاملين فيها وتعريفهم بأحدث الوسائل المتبعة في مجال حفظ الأغذية وتخزينها.

وأوضح أن البلدية تدعو جمهورها الكريم إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ 092443399، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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