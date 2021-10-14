ضاحي خلفان لـ «البيان»: الإمارات راعية حقوق الإنسان منذ تأسيسها
أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لـ «البيان» أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس بمستغرب، وشيء طبيعي أن تحوز ثقة 180 دولة، فالإمارات دولة أسست على رعاية حقوق الإنسان منذ قيامها.
#ضاحي_خلفان لـ #البيان: #الإمارات راعية حقوق الإنسان منذ تأسيسهاhttps://t.co/OB4qZtV8SN@Dhahi_Khalfan#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/W4LFhAXkBB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 14, 2021