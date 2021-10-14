الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً رطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:02، والمد الثاني عند 19:13، والجزر الأول عند الساعة 13:58، الثاني عند الساعة 04:04.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند 17:49، والمد الثاني عند 06:59، والجزر الأول عند الساعة 12:20، والجزر الثاني عند الساعة 00:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 24 80 25

دبي 36 25 80 25

الشارقة 36 22 80 20

عجمان 35 26 85 20

أم القيوين 35 23 80 25

رأس الخيمة 38 21 80 30

الفجيرة 34 26 85 25

العين 38 23 85 20

ليوا 38 25 85 25

الرويس 37 27 80 25

السلع 37 26 85 30

دلما 35 28 85 25

طنب الكبرى 35 30 75 25

طنب الصغرى 35 30 75 20

أبو موسى 36 29 75 20 .

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