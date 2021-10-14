صحة تخفف الأعباء عن كبار المواطنين وتسهيل وصولهم للخدمات

المصدر: وام

تقدم شركة أبوظبي للخدمات الصحير "صحة " رعاية صحية وخدمات متميزة لجميع أفراد المجتمع بشكل عام ولكبار المواطنين بشكل خاص وذلك وفق أفضل المعاير الدولية من أجل مشاركتهم الفاعلة ضمن النسيج المجتمعي الإماراتي.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في تصريحات لوكالة أنباء الامارات " وام" أن "صحة" تولي صحة فئة كبار المواطنين أهمية كبيرة وتقدم لهم خدمات صحية متميزة وتحرص دائما على تخفيف الأعباء عنهم و تسهيل وصولهم للخدمات.

وقالت إن " صحة " تحرص دائما على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة المهمة وتسهيل وصولهم للخدمات وتقديم رعاية صحية بأعلى المستويات وتمتد إلى الوقاية وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتمكنيهم من المشاركة والانخراط في المجتمع فهم بركة الدار وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي.

ونوهت إلى أن "صحة" تقدم العديد من الخدمات لفئة كبار المواطنين منها خدمة المسح في المنزل وتوصيل الدواء إلى منازلهم وخدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف وخدمات الرعاية المنزلية.

وأضافت إن من المبادرات المميزة التي أطلقتها شركة "صحة" مبادرة "صحتكم أمانة" لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين و تتضمن منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية مثل الخدمات الاستباقية التي تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز و التأكيد على كبار المواطنين الذين لديهم موعد لزيارة العيادات بأن فريق العمل بانتظارهم و توفير مواقف أمامية بالقرب من مداخل العيادات وتوفير كراس متحركة لمن يحتاجها واستقبالهم من قبل موظف مخصص لذلك واصطحابهم إلى العيادة المطلوبة إلى جانب منحهم الأولوية في مكتب التسجيل و سرعة الدخول للمعاينة الطبية وسط الترحاب و المعاملة المتميزة علاوة على إعطائهم الأولوية في مواعيد قسم الأشعة و العلاج الطبيعي وتوفير مترجم مرافق للمريض.

وأوضحت الدكتورة نورة الغيثي أن خدمة المسح في المنزل تستهدف كبار المواطنين والحوامل وأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة والتي يقوم من خلالها فريق من شركة "صحة" بزيارتهم في منازلهم وإجراء مسحة الأنف لكوفيد-19.

وأشارت إلى أن شركة "صحة" أطلقت خدمة الاستشارة عبر الهاتف و التي تهدف إلى تسهيل وصول جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم كبار المواطنين إلى الخدمات الصحية دون الحاجة لزيارة المراكز الطبية وكذلك خدمة توصيل الدواء للمنزل التي أطلقتها "صحة" تحت شعار "نوصلكم... لا تشلون هم" و تستهدف كبار المواطنين ومراجعي عيادة الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وذلك بهدف تخفيف العبء عنهم و تجنيبهم الذهاب إلى المراكز الصحية إضافة إلى التقليل من احتمالية إصابتهم بالعدوى حيث يقوم الطبيب بالتواصل معهم للاستشارة عبر الهاتف ومن ثم إيصال الدواء مباشرة إلى منازلهم.

وقالت الدكتورة نورة إن خدمات الرعاية المنزلية عبارة عن برنامج يهتم بالذين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أو لديهم إعاقات جسدية إضافة إلى كبار المواطنين ممن يصعب نقلهم إلى المستشفى إذ يوفر البرنامج رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى في منازلهم من خلال فريق صحي مدرب مؤهل لهذا الغرض بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وأضافت إن الخدمات الخاصة بكبار المواطنين تتوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لشركة صحة ويمكن لكبار المواطنين الاستفادة منها عن طريق الاتصال بمركز اتصال شركة صحة 80050 الذي سيقوم بتوفير الخدمة اللازمة لهم كما يمكنهم حجز المواعيد والاستفسار فيما يخص فحوصات كوفيد 19 من خلال مركز استجابة 8001717.

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