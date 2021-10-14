رئيس الكونغو يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو، جامع الشيخ زايد الكبير، في أبوظبي، بصحبة الوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

واستهل نجيسو والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول نجيسو والوفد المرافق له، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا، من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين لدى المركز، على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء الضيف نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور»، إضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله».

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