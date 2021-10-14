«الشؤون الإسلامية» تشارك في اجتماع وزراء الأوقاف بالخليج

المصدر: (المنامة - وام)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في الاجتماع السابع لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تترأسه مملكة البحرين الشقيقة، وعقد الاجتماع عن بُعد بمشاركة وزراء ومسؤولي الشؤون الإسلامية بدول المجلس.

ونقل الدكتور محمد الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمته التي ألقاها عبر المنصة الرقمية من أبوظبي، إلى المشاركين في المؤتمر تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً باهتمام قادة دول الخليج العربية بالشؤون الإسلامية والأوقاف، في إظهار الصورة الحضارية للدين الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، مثمناً الجهود المبذولة لتحقيق المبادرات والمشروعات الرائدة التي ترسخ للتكامل بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، مستبشراً خيراً بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد التعافي من جائحة «كورونا» وتوافد زوار بيت الله إلى أداء العمرة. وأثنى على المبادرات التي تقدمت بها الدول المشاركة، والتي تدعو إلى إعلاء القيم الإنسانية النبيلة.

كما أشاد الكعبي بالجهود المبذولة للارتقاء بالوقف من خلال تبادل البحوث العلمية والخبرات والتجارب الوقفية بين أعضاء اللجان المكونة لهذا الهدف.

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