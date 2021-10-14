قائد عام شرطة أم القيوين يشيد بتدشين أول بطاقة لرجل آلي مختص بالتحقيق

المصدر: أم القيوين - وام

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، أن تدشين أول بطاقة وظيفية لرجل آلي كمحقق في شرطة أم القيوين يأتي في إطار الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتوفير بيئات عمل مبتكرة من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات النوعية، مشيراً إلى أن تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي أثبتت خلال السنوات الماضية دورها الحيوي والجاد في تقديم الخدمات للأفراد وهو ما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.

وثمن اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين جهود حكومة دولة الإمارات عبر تبني استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي والتي ساهمت في استثمار كل الطاقات لتقديم أفضل الخدمات للجمهور على النحو الأمثل واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للمشاريع الريادية والابتكارات المتقدمة في الوزارة وتحديداً قطاع تقنيات الروبوتات المتطورة إيماناً منها بالأهمية الكبيرة التي ستحققه التكنولوجيا مستقبلاً.

وقال قائد عام شرطة أم القيوين إن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات فتحت المجال واسعاً أمام العديد من الجهات الحكومية لاستخدام وتوظيف الروبوتات لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وسعيها الدؤوب للارتقاء بأساليب العمل وأنماط حياة الناس من خلال تطبيق أفضل المعايير.

مشروع

وحول المحقق «روبوتوك» ذكر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا أن «روبوتوك» مشروع أطلقته القيادة العامة لشرطة أم القيوين قبل ثلاثة أعوام تحديداً في عام 2018 بالتعاون مع دائرة أم القيوين الذكية بهدف تعزيز أمن الأطفال وسرعة كشف الحقائق في الجرائم الخاصة بهم من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأوضح أن «روبوتوك» عبارة عن إنسان آلي يتم استخدامه من قبل المحققين في الجرائم الواقعة على الأطفال تم تطويره وفق أحدث الدراسات في مجال التحقيق مع الأطفال للوصول إلى الحقائق الخاصة بالجرائم المرتكبة في حقهم والتي أثبتت وجود تواصل إيجابي بين الأطفال والروبوتات.

وأضاف قائد عام شرطة أم القيوين أن «روبوتوك» حقق نتائج متميزة في السنوات الماضية بالنسبة للتحقيقات المتعلقة بجرائم الأطفال، إضافة إلى تجاوب الأطفال معه خاصة وأنه يتميز بوجهه الطفولي ما جعله محبوباً لديهم ويتعرف على الأشخاص الذين سبق وأن قابلهم من خلال ميزة «face recognition» ويستطيع قراءة تعابير الوجه وتمت برمجته ببرنامج خاص بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين معني بالتحقيق في جرائم الأطفال تبدأ منذ لحظة استلام البلاغ وصولاً إلى جميع التفاصيل الخاصة بالجريمة.

جهود

وأثنى قائد عام شرطة أم القيوين على فريق العمل الذي ابتكر «روبوتوك» برئاسة المقدم مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين ودائرة حكومة أم القيوين الذكية لجهودها في تحقيق الهدف من «روبوتوك» وحل القضايا الخاصة بأمن الطفل بسلاسة، فضلاً عن دوره المجتمعي، وذلك من خلال توظيفه كمحاضر لتوعية الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة بالدولة، حيث استفاد ما يقارب 48000 ألف طفل على مستوى الدولة من المحاضرات التوعوية التي ألقاها للأطفال منذ إطلاقه في 2018 وحتى 2021 وذلك ضمن العديد من المواضيع الأمنية المرتبطة بهم خاصة مخاطر التنمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز