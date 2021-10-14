«أبوظبي للجودة» يفتش 18824 منتجاً خلال الربع الثالث

المصدر: (أبوظبي - وام)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري زيارات تفتيشية شملت 18824 منتجاً متنوعاً من المنتجات المعروضة في منافذ البيع والمراكز التجارية على مستوى الإمارة، إضافة إلى تنفيذ 2319 عملية تحقق من أدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق.

ونفذ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس زيارات ميدانية للأسواق والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المنتجات وأدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في أبو ظبي وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق عدالة الأسواق، بالإضافة إلى التفتيش على 4554 منتجاً إلكترونياً.

وأوضح خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين في المجلس أن القطاع حقق نتائج مهمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي العبوات المعبأة مسبقاً والتي تم التحقق منها 308 منتجات، وذلك بواقع عدد عينات بلغ 7080، كما بلغ إجمالي المنتجات المسحوبة من الأسواق 28 منتجاً، وهو ما يعادل 521 سلعة، وإجمالي 21 منتجاً مصححاً وهو ما يعادل 1759 سلعة حتى الربع الثالث من العام الجاري، مؤكداً أن الزيارات التفتيشية الميدانية وعلى مواقع البيع الإلكترونية على المنتجات والسلع تأتي للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

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