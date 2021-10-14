المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إصدار لوائح خاصة بتنظيم عمليات المراسي في أبوظبي، تشتمل على ضوابط متوافقة مع أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية، التي يجب على الأنشطة التجارية البحرية الالتزام بها ضمن إمارة أبوظبي.

وتشكل اشتراطات عمليات المراسي البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع أبوظبي البحرية، وأصحاب العلاقة، والواردة ضمن القرار الإداري رقم «37» لعام 2021، الصادر عن دائرة البلديات والنقل، جزءاً من استراتيجية الدائرة المتكاملة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، لضمان تقديم خدمات استثنائية لسكان إمارة أبوظبي والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز وتسهيل إدارة الأصول البحرية وعملياتها في إمارة أبوظبي، ويساعد في دعم الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، والرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي، لتصبح من ضمن أول 5 مراكز بحرية عالمياً بحلول عام 2030.

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