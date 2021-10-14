خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق منصة التحليل والاستقراء لـ«إحصاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، إطلاق منصة التحليل والاستقراء المتطورة التي أنشأها مركز الإحصاء - أبوظبي، بهدف توفير بيانات إحصائية باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، لدعم صناعة السياسات والتخطيط المستقبلي.

وتوفر المنصة لوحات تفاعلية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة من خلال البيانات الإحصائية، ما يمكّن صناع القرار على مستوى حكومة أبوظبي من دراسة أثر السياسات المختلفة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتنبؤ بها، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة واستخدام وتكامل الموارد عبر الجهات الحكومية. كما تعمل المنصة على تمكين مجتمع الأعمال من تخطيط استراتيجياتهم وفق بيانات إحصائية دقيقة.

بيانات

وتعتمد المنصة على جمع البيانات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبواسطة التعلم الذاتي من خلال خوارزميات متطورة.

حضر إطلاق المنصة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض رؤساء ومديرو عموم جهات حكومية عدة في أبوظبي، واطلعوا خلال الفعالية على مزايا المنصة وأهدافها.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بجهود مركز الإحصاء في أبوظبي لبناء المنصة التكنولوجية المتطورة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من قدرات المنصة لدعم صناعة السياسات الاستباقية والتخطيط المستقبلي.

إنجاز

قال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي: تعد منصة التحليل والاستقراء، التي تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في تحليل البيانات التقليدية وغير التقليدية والبيانات الكبيرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثورة جديدة تضاف إلى إنجازات أبوظبي في السباق العالمي نحو العقد الاجتماعي الجديد مع البيانات، ما يفتح آفاقاً واسعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.

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