تفاهم بين «طاقة أبوظبي» وجامعة «خليفة» لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف التعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي لتبادل المعلومات والخبرات في تطوير سياسات الطاقة والطاقة المتجددة المتقدمة والمستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودعم الجهود المشتركة من أجل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة.

تعاون

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين دائرة الطاقة في أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يمتد إلى العديد من المجالات، التي تتعلق بالطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة الطاقة، والتي كان آخرها التعاون في إجراء اختبار المياه المعاد تدويرها في أبوظبي، والذي تم من خلاله التأكد من خلو المياه المعاد تدويرها من فيروس «سارس-كوف-2» المسبب لـ«كوفيد 19». وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد، أمس، وضم كلاً من: المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات الطرفين.

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