«رافد» تقدم خدمات تسجيل وفحص المركبات يوم الجمعة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات عن تقديم خدمات تسجيل وفحص المركبات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك لأول مرة في إمارة الشارقة، وذلك من خلال مركز تسجيل وفحص المركبات «موتورتشك»، الواقع في سوق الحراج بالشارقة، على أن يتم تفعيل الخدمة في الفرع الثاني للمركز بمنطقة العزرة قريباً.

ويقدم مركز «موتورتشك» مجموعة واسعة من خيارات الفحص تشمل توفير شهادة الفحص الشامل التي تعتبر أداة ذات مصداقية لقياس الوضع الراهن للمركبة قبل اتخاذ قرار شرائها. إضافة إلى فحص المكونات الأساسية للتحقق من جسم السيارة وهيكلها وطلائها، وفحص الكمبيوتر وتشخيص أعطال المركبة وتدقيق سجلها والتحقق من تاريخها وتقديم خدمة تقييم أسعار المركبات.

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