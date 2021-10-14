إنشاء سدين في واديي «خمد» و«شحة» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن الانتهاء من تصميم أعمال إنشاء سدين في كل من وادي خمد ووادي شحة برأس الخيمة، ومن المقرر بدء العمل في المشروعين خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك ضمن مشاريع السدود وتجميع مياه الأمطار التي بدورها تساهم في الحماية من الفيضانات ومخاطر الانجراف.

وأوضح الحمادي أن الدائرة ممثلة في مؤسسة الخدمات العامة، سرعت وتيرة الأعمال الإنشائية ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، والتي تستهدف حماية الطرق والمساكن من مخاطر جريان الأودية الجبلية وتجمعات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية داخل الإمارة.

تأمين

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المؤسسة أولت مشاريع السدود وتجميع مياه الأمطار أهمية كبيرة خلال الأعوام الماضية، بهدف تأمين المناطق السكنية والاستفادة من حجم مياه الأمطار خلال الموسم الشتوي، حيث تم الانتهاء من أعمال تصميم إنشاء سد وادي خمد بسعة 294 ألف متر مكعب، وسد وادي شحة بسعة 270 ألف متر مكعب.

وأضاف: تتلقى أودية الإمارة اهتماماً بالغاً من فرق العمل في مؤسسة الأشغال، حيث باشرت المؤسسة بأعمال إنشاء عبارتين في منطقة المنيعي تفادياً لتجمع مياه الأمطار في المنطقة خلال مواسم الأمطار وحفاظاً على البنية التحتية للمنطقة.

وأكد بان، تسريع وتيرة العمل في إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار من خلال نظام صرف متكامل ومستدام، لتجميع مياه الأمطار في منطقتي المعيريض والحصن، حيث تم الانتهاء من إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة المعيريض بطول 1.5 كيلومتر، وإنشاء قناتين الأولى تخدم دوار فندق الهيلتون، والثانية تخدم دوار فندق الماريوت، وما زالت الأعمال قائمة في منطقة الحصن على أن يتم إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول ما يقارب 2 كيلومتر.

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