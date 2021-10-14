شرطة دبي تنظم ورشة عن السلامة المرورية لسائقي «زاجل»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اهتمام شرطة دبي في نشر الوعي والثقافة المرورية بين شرائح المتجمع للحد من المخالفات الخطرة والحوادث البليغة، من خلال تنظيم محاضرات توعوية وإقامة حملات تثقيفية، مشيراً إلى أن إدارة المعهد المروري نظّمت ورشة عمل حول السلامة المرورية لسائقي شركة زاجل لخدمات الطرود استفاد منها أكثر من 72 سائقاً.

وأوضح أنه تم خلال الورشة شرح نبذة عن السلامة المرورية وبيان أهميتها من الناحية القانونية والعملية والإجراءات الواجب اتباعها وطرق التعامل معها. مشيراً إلى أن الهدف من عقد الورشة هو إكسابهم خبرات التعامل مع المشكلات المرورية التي تواجههم للتعامل معها دون الاستعانة بدوريات الشرطة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز