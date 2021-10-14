«النقل المتكامل» في أبوظبي يشغل حافلات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تعزيز شبكة النقل بالحافلات العامة من خلال إدخال حافلات جديدة إلى الخدمة وإضافة عدد 244 رحلة يومياً في أوقات الذروة لضمان توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وبدأ المركز تشغيل الحافلات الجديدة على 7 خدمات رئيسة في مدينة أبوظبي تربط بين مناطق وأماكن حيوية وتشهد إقبالاً كبيراً من الركاب، وهي كالتالي: رقم 102، 41، 67، 101، 110، 160، 170، في حين تسهم الحافلات الجديدة في مضاعفة السعة الاستيعابية على تلك الخدمات من خلال توفير 244 رحلة إضافية يومياً خلال أوقات الذروة، بما يحسن التواتر الزمني بين كل حافلة والأخرى ليتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة في ساعات الذروة، الأمر الذي يقلل فترات الانتظار بين الرحلات ويخفف الازدحام داخل الحافلات.

وأوضح مركز النقل المتكامل: أن الحافلات الجديدة والرحلات الإضافية ستقلل من فترات انتظار الركاب في مواقف الحافلات الواقعة على امتداد شارع سلطان بن زايد، وشارع زايد الأول، وشارع حمدان، وتلك الواقعة في مشرف مول، والوحدة مول، ودلما مول، ومزيد مول، وسوق مدينة خليفة، وجزيرة الريم، ومنطقة الزينة، ومنطقة المصفح.

وتتميز الحافلات الجديدة المزودة بمحركات «يورو 6»، وهي من نوع مرسيدس- بنز وفولفو، بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة.

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