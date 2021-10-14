تفاهم بين «تنظيم الصناعة الأمنية» والمجلة الأمنية الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم مع المجلة الأمنية الدولية. حيث وقع المذكرة خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة ومن الجانب الآخر وقع إيان ستوكز المدير العام للمجلة.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية، والمهندس خالد الحمادي مدير إدارة مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، وجمال العامري مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة، وساندرا اسبنسر مديرة تسويق المجلة في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التعاون حرصاً من الطرفين على توطيد أواصر التعاون بينهما وترسيخ علاقات الشراكة بينهما بما يحقق الأهداف لكل من الطرفين وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورغبة من الطرفين في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معهما.

وجاءت هذه المذكرة لتعزيز التعاون والتواصل بين الطرفين في المجالات المختلفة، وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة، والعمل على تطوير القطاع الأمني ورفع مستوى الوعي الأمني وصولاً إلى مستوى عالٍ من الاحترافية بهدف تحقيق المنفعة العامة.

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