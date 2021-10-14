163 حالة شفاء جديدة لمصابي «كوفيد 19» في الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 163 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731,632 حالة. كما أعلنت الوزارة عن إجراء 321,515 فحصاً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,152 حالة.

‌‎كما أعلنت عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,116 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29,400 جرعة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 20,578,116 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 208.06 جرعات لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد بالسيطرة على الفيروس.

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