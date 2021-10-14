مؤتمر لـ«صحة» يناقش تأثيرات الجائحة على عاملي الخطوط الأمامية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على مدار يومين، مؤتمر «صحة» الدولي الأول للصيدلة السريرية، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث المؤتمر الذي نظم افتراضياً، بمشاركة نحو 4.200 شخص من 35 دولة، تأثيرات جائحة «كوفيد19» على العاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة الكوادر الصيدلانية، وضم المؤتمر كوكبة من الصيادلة السريريين، وفنيّي الصيدلة وأطباء وممرضين وطلاب صيدلة.

وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى أهم الابتكارات الحديثة في الصناعات السريرية والصيدلانية، إضافة لتوفير منصة لتبادل المعارف والخبرات وتفعيل المزيد من فرص التعاون والتبادل المعرفي في المجال الطبي.

وأكد الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة» أهمية المؤتمر بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية، والنجاح الباهر الذي حققه، وقال: «شكل المؤتمر منصة بارزة للصيادلة من جميع أنحاء العالم لتزويدهم بالأدوات والمعارف والموارد اللازمة».

وقال الدكتور زين اليافعي، رئيس المؤتمر ومدير إدارة الصيدلة والطب المساعد في شركة «صحة»: «إن المشاركة الواسعة التي شهدها المؤتمر تعد دليلاً دامغاً على أهمية مجال الصيدلة السريرية في المجتمع الطبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز