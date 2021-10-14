تطوير «الإرشاد الذكي» لتعزيز آليات الخدمات التدريبية الزراعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها طورت العديد من برامج الإرشاد والتدريب المستمر بواسطة القنوات والطرق المختلفة لتعزيز الثروة الزراعية والحيوانية، بغرض تطوير كفاءاتها الحالية، من خلال تدريبهم واطلاعهم على أفضل الممارسات كذلك التنسيق مع المؤسسات والمعاهد التعليمية لمخرجات تعليمية توائم تطلعات الهيئة والتحديات المستقبلية ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة، حيث تعمل الهيئة حالياً على تطوير نظام «الإرشاد الذكي» الذي سيقوم بتسهيل تقديم الخدمة الإرشادية بشكل بكبير من خلال أتمتة جميع التقارير الفنية والزيارات للمختصين.

زيارات ميدانية

وأوضحت الهيئة أنها عملت على تطوير آليات الإرشاد المختلفة من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها المرشدون الزراعيون المنتشرون في مختلف المناطق الزراعية لجميع المزارع وبشكل دوري لتقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين والعمال الزراعيين، هذا بالإضافة إلى المزارع الإرشادية في المناطق المختلفة التي يتم من خلالها اطلاع المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الجيدة والأدوات والأصناف الزراعية المناسبة وتدريبهم من خلال الأيام الحقلية والتدريبات العملية.

تشجيع

تقوم الهيئة بتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وكذلك متداولي الغذاء على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة كمية وجودة الإنتاج الزراعي وتعزيز سلامة الغذاء للمستهلك، وتلتزم الهيئة بخطة حكومة أبوظبي لتبني التقنيات الزراعية الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدواته لرفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي وسلامة الغذاء وفي الوقت نفسه المحافظة على الموارد المحلية مثل المياه والتربة والنظام البيئي المتوازن.

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