«براعم» خدمة مبتكرة للكشف المبكر عن تأخر الأطفال النمائي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

طالبت هيئة الصحة في دبي كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة والمهنيين الصحيين، التعاون في تطبيق الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي في تنفيذ الفحص الإنمائي للكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو، من خلال فحص جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ6 سنوات باستخدام أدوات الفحص القياسية للكشف عن التأخر في النمو الحركي أو اللغوي أو مهارات التواصل من خلال تطبيق البرنامج الذكي براعم لكشف التأخر النمائي للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات.

وقالت الهيئة: إن برنامج التطبيق الذكي «براعم» يقدم خدمة مبتكرة للكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال ويهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة العمرية المستهدفة للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات، حيث يساعد ذوي الطفل في الكشف المبكر عن التأخر النمائي والحصول على مؤشرات وتقييم أولي لذوي الطفل بشكل عام وتقديم العلاج التداخلي للطفل المصاب بالتأخر النمائي.

ويمتاز التطبيق الذكي «براعم» بإمكانية استخدام التطبيق من خلال الهواتف المتحركة التي تدعم خاصية تنزيل التطبيقات والبرامج، وإتاحة إصدار نتيجة فورية لذوي الطفل في حال تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ويقدم التطبيق مجاناً لمستخدميه التكامل مع السجلات الطبية في هيئة الصحة.

إحصائية

بلغ عدد المشاركين في تطبيق «براعم» لخدمة الكشف المبكر عن الإعاقة النمائية لدى الأطفال من عمر 9 شهور ولغاية 6 سنوات خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي من عام 2019، وهي مرحلة التطبيق الفعلية 10935 من مختلف إمارات الدولة تم تحويل 126 طفلاً منهم للأطباء المتخصصين بعد اكتشاف أن لديهم مشكلات نمائية. ويشار إلى أن تطبيق «براعم» فاز بجائزة الابتكار للصحة عن فئة التكنولوجيا الصحية عام 2020.

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