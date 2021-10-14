بلدية أبوظبي تستكمل استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكملت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار المقبل 2021–2022، من خلال تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي، والبر الرئيسي، ووضع خطة متكاملة لتصريف واستيعاب المياه الفائضة الناتجة عن مياه الأمطار، وكذلك توفير أسطول من الآلات والمعدات، للتعامل مع مختلف الحالات بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية.

وتعاونت البلدية في تنفيذ أعمال المشروع مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين هم: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة أبوظبي للصرف الصحي، وشركة أبوظبي للتوزيع.

وانتهت بلدية مدينة أبوظبي من تنفيذ أعمال متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة البر الرئيسي شملت: «الباهية، والسمحة، والرحبة، والشهامة، وعجبان، ومدينة خليفة»، حيث تضمن المشروع الأعمال المدنية، والكهربائية، والميكانيكية الضرورية لخدمات تصريف مياه الأمطار في البر الرئيسي، واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار مع محطات الضخ الضرورية.

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