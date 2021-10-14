«تنمية المجتمع» في دبي تفتتح مجلس أم سقيم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، مجلس أم سقيم بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في دبي، إلى جانب عدد كبير من أهالي وأعيان المنطقة، وممثلي وسائل الإعلام، ومؤثري قنوات التواصل الاجتماعي.

ويهدف المجلس إلى توفير مكان مثالي لتبادل المقترحات والأفكار بما يساعد على تطوير مبادرات وخدمات اجتماعية تنبثق من تطلعات الأهالي.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أهمية مجالس الأحياء في تعزيز التوعية بين أبناء الحي وتحسين الإجراءات الوقائية، وتطوير برامج التوعية الأسرية، لترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية بين الشباب وحمايتهم من القضايا التي قد تؤثر على سلامتهم وعلى تماسك أسرهم ومجتمعهم مثل المخدرات، مبيناً أن اجتماع أهالي الحي في المجالس واستقطابهم بالفعاليات والأنشطة يساعد بشكل كبير في تقوية التماسك ودرء المفاهيم الدخيلة إلى المجتمع والتعامل معها بحلول حكيمة تحافظ على سلامة وتلاحم الأسرة والمجتمع.

تواصل

وقال معاليه: إن المجالس تخلق بيئة تواصل وترابط اجتماعي قائمة على الأخوة والمودة بين أهل الحي الواحد، أو الأحياء المجاورة، ووجود المجالس يعني وجود التلاحم الأسري بين مختلف الأسر في المنطقة، ويلعب دوراً في توثيق الصلات بين المجتمع.

وأضاف: على الرغم من أن قيادتنا الرشيدة لم تأل جهداً في دعم مشاريع إنشاء مجالس الأحياء في مختلف المناطق بهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من كل الفئات، وأولت تلك المشاريع أهمية كبيرة لما لها من دور في الحفاظ على ثقافتنا ومجتمعنا من الغزو الفكري والمفاهيم الدخيلة، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى نشر ثقافة المجالس بين الشباب وتشجيعهم على التردد عليها، وتعريفهم بأهميتها ودورها الاجتماعي والثقافي والتربوي، وحثهم على المشاركة فيها بشكل إيجابي، ووضع الخطط والبرامج الهادفة التي تشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال تنظيم الندوات والجلسات التثقيفية الهادفة.

رقابة

وشدد معاليه على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة مجالس الأحياء وفرض رقابة على مرتاديها خصوصاً من الغرباء الذين لا يمتون بصلة للأحياء التي تقع فيها تلك المجالس، ويندسون فيها لأهداف ودوافع قد تكون خبيثة وتؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها بين أبنائنا، كذلك نشر الوعي بين الشباب بمفهوم الرقابة الذاتية ومنع الغرباء من الدخول بينهم في مجالسهم، والإبلاغ عنهم في حال الاشتباه بنواياهم السيئة.

وتوقع معاليه أن يساهم مجلس أم سقيم، الذي تم تطويره بشكل عصري، في توفير حلول وفرص لتطوير المبادرات والخدمات الاجتماعية التي تنصب في صميم متطلبات أهالي المنطقة.

مخرجات

من جهته، أعرب أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي عن سعادته بافتتاح مجلس أم سقيم، الذي يأتي ملبياً لتوجهات القيادة الحكيمة بتوفير أحدث المرافق في أحياء مواطني إمارة دبي، بما يعزز من مخرجات الخدمات الاجتماعية ويساهم في تطوير جودة الحياة في المنطقة.

وقال جلفار: «نتوقع أن يشكل مجلس أم سقيم مركزاً مهماً لتعزيز التواصل بين أهالي المنطقة ونقل المعرفة بين الأجيال وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية لدى الشباب، فضلاً عن أنه يوفر مكاناً مثالياً لتبادل المقترحات والأفكار بما يساعد على تطوير مبادرات وخدمات اجتماعية تنبثق من تطلعات الأهالي».

ويشكل المجلس، الذي تم تصميمه وفق أحدث المعايير العصرية، منبراً لترسيخ الثقافة المحلية وتجمع الأهالي، ومنطلقاً للتعرف على احتياجاتهم التطويرية للخدمات الحكومية.

قاعات

كما يضم مجلس أم سقيم قاعة رئيسة متعددة الاستخدام يمكن تنظيمها بصور متعددة ويمكن تقسيمها إلى قاعات مستقلة بحسب المناسبة، إضافة إلى مرافق متكاملة للسيدات والرجال ومكاتب إدارية لخدمة المتعاملين وركن للخدمات الذاتية الذكية. وينضم بذلك مجلس أم سقيم إلى مجالس الأحياء التي تديرها هيئة تنمية المجتمع، ليبدأ باستضافة فعاليات الأهالي ومناسباتهم المختلفة والمناسبات الوطنية واحتفالات الأعياد.

مناسبات

يعمل مجلس أم سقيم على مدار أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويمكن لأهالي المنطقة الراغبين بإقامة مناسباتهم الاجتماعية كالأعراس أو عقد القران أو مجالس العزاء في المجلس الحجز عن طريق هيئة تنمية المجتمع أو تطبيق (دبي الآن).

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